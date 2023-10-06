Появились новые подробности об AR-шлеме Apple Vision Pro

Предстоящий AR-шлем от Apple, Vision Pro, получит поддержку функции отображения экрана через AirPlay или FaceTime.

© Ferra.ru

Эта информация была обнаружена в коде четвёртой бета-версии системы. Следовательно, пользователи смогут транслировать содержимое своих устройств Apple прямо на экран AR-шлема.

Это может означать, что будущие владельцы Apple Vision Pro смогут делиться своими экранами во время видеозвонков или демонстрировать свои игры и приложения в реальном времени.

Данное нововведение делает AR-шлем ещё более универсальным и функциональным, предоставляя пользователям новые возможности для взаимодействия и обмена контентом.