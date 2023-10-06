Тестовое производство iPhone 16 начнется в декабре 2023 года

Сразу после запуска серии iPhone 15 в Сети появились слухи о следующем флагмане Apple — iPhone 16.

© Ferra.ru

По данным инсайдера, купертиновцы уже начали работу над новым устройством. Компания создала линию для сборки образцов в китайском городе Чэнду. Ожидается, что производство инженерных прототипов начнётся в декабре этого года.

Отметим, что на данный момент у iPhone 15 достаточно смешанные отзывы. Всё из-за отсутствия значительных инноваций и проблем с перегревом.

Однако ожидается, что iPhone 16 принесёт множество нововведений. Эта серия будет включать в себя четыре модели: iPhone 16, iPhone 16 Plus, iPhone 16 Pro и iPhone 16 Pro Max. Основное новшество — это безрамочный дизайн, который сделает экран ещё более привлекательным.