Названа цена нового планшета OnePlus Pad Go

Планшет OnePlus Pad Go обещает стать одним из самых доступных на рынке. Свежие данные говорят о том, что в Индии этот гаджет будет стоить всего $215.

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Однако стоит учесть, что указанная цена предполагает наличие банковской скидки, детали которой пока неизвестны. К тому же, при предзаказе покупателям обещают подарить чехол Folio.

Что касается характеристик, то известно, что планшет будет оснащён экраном 2.4К с диагональю 11,35 дюйма, 8 ГБ оперативной памяти и 256 ГБ внутреннего накопителя. Его аккумулятор будет иметь ёмкость 8000 мАч, а зарядка — мощность 33 Вт.

Скорее всего, в основе устройства будет лежать процессор Helio G99 от MediaTek.