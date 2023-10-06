В России создали аэростат для изучения почвы и поиска месторождений

В пресс-службе Национальной технологической инициативы (НТИ) сообщили, что студенты Томского государственного университета систем управления и радиоэлектроники создали аэростат для изучения почвы и поиска месторождений, пишет РИА Новости.

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Дрейфующий аэростат будет делать детализированные фотографии благодаря которым можно будет проводить поиски, а также отслеживать сельскохозяйственные поля и их состояние.

Студенты ТУСУР испытали дрейфующий аэростат, с помощью которого можно будет делать детализированные снимки для поиска месторождений полезных ископаемых и слежения за сельскохозяйственными полями. Решение разрабатывалось в рамках федерального проекта "Платформа университетского технологического предпринимательства. Пресс-служба Национальной технологической инициативы (НТИ).

В пресс-службе добавили добавили, что аэростат в дальнейшем может использоваться для запуска спутников и обеспечения связи.

Преимущество дрейфующего аэростата заключается в том, что он может удерживать определенную высоту, до 40 километров, и работать по составленному маршруту, в то время как недрейфующие аэростаты летят по течению ветра.

Аэростат удерживается на высоте благодаря применению течения воздуха на различной высоте.