Amazon пытается конкурировать со SpaceX, запуская спутники проекта Kuiper

Компания Amazon запустит два первых тестовых спутника в рамках проекта Койпер (Project Kuiper). Проект предполагает создание сети коммуникационных спутников, позволяющих пользоваться Интернетом в любой точке мира примерно так, как это происходит со Starlink от SpaceX Илона Маска. Но вот только конкуренции на равных не ожидается, у решения Starlink число пользователей уже исчисляется миллионами.

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Запуск запланирован на сегодня, 6 октября, осуществлять его будет ракета Atlas V.

В целом проект «Койпер», названный по имени астронома Джерарда Койпера, предполагает запуск 3236 коммуникационных спутников. Для пользования решением потребуется наземный терминал. Впрочем, вторым быть легче.

«Предполагается, что если в SpaceX смогли это сделать, другие тоже смогут», - отмечают аналитики.

Запускаемые Amazon спутники носят названия KuiperSat-1 и KuiperSat-2, из вес составляет 589-680 кг. Массовое производство коммуникационных спутников в рамках проекта еще не начато. В то же время у проекта Starlink компании SpaceX уже порядка 5000 рабочих спутников на орбите.

Компании Amazon нужно развернуть половину своей орбитальной группировки до середины 2026 года, чтобы вписаться в условия выданной властями США лицензии.

Интересно, что ракета Atlas V понесет в космос только эти два спутника и будет сильно недогруженной, ибо ее максимальная грузоподъемность составляет 19958 кг.

Ранее, в 2022 году Amazon подписала 83 контракта на запуск своих спутников в космос с тремя разными компаниями. К слову, один из инвесторов Amazon подал в августе в суд на компанию, утверждая, что в рамках проекта «Койпер» предприятие могло бы воспользоваться запусками ракеты Falcon 9 компании Илона Маска SpaceX, что сэкономило бы значительные средства.