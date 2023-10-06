На российском сегменте МКС испытают материал с памятью формы

Эксперименты с синтетической пластиной, обладающей эффектом памяти формы, планируется провести на российском сегменте Международной космической станции (МКС) весной 2024 года. Об этом ТАСС сообщил управляющий партнер компании 3D Bioprinting solutions Юсеф Хесуани.

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"Мы планируем провести эксперименты весной следующего года, в пересменку", - сказал Хесуани.

По его словам, материалы для исследований отправятся на МКС на «Союзе МС-25» в марте 2024 года и через несколько недель вернутся на Землю на «Союзе МС-24».

В январе Хесуани рассказал ТАСС, что 3D Bioprinting solutions при сотрудничестве с МИСИС разработала пластину с эффектом памяти формы. Она будет напечатана на Земле и свернута в форму трубки, после чего будет вновь развернута и покрыта клеточным материалом. Ожидается, что после отправки на МКС пластина вновь вернется в заданную форму, космонавты смогут наблюдать за этим процессом в режиме реального времени.

Как отметил Хесуани, по возвращении на Землю материал будет направлен на гистологические исследования.

"Нам нужно посмотреть, выжили ли клетки во время полета, как они распределены на внутренней поверхности, произошел ли сам процесс сборки, правильно ли собралась трубка", - пояснил он, добавив, что с момента возвращения до получения результатов исследований может пройти несколько месяцев.

Управляющий партнер компании 3D Bioprinting solutions напомнил, что эксперименты с материалами, обладающими памятью формы, в условиях микрогравитации пока не проводились ни российскими, ни иностранными учеными.