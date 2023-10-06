Ученый рассказал, какое российское открытие может получить «Нобелевку»

Российские учёные считают, что они, вероятно, смогли обнаружить новое состояние вещества. Дмитрий Иванов, глава лаборатории инженерного материаловедения, рассказал об интересных свойствах полимерных материалов. Он привёл пример с полимерным шариком, который, когда его бросают, отскакивает, но если положить на стол, то со временем размазывается и образует пятно. Это уникальное свойство, которое не наблюдается у других материалов.