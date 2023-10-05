Panasonic представил электробритву по мотивам «Звездных войн»

Японский производитель бытовой техники и электроники Panasonic представил электробритву, внешний вид которой был вдохновлен штурмовиками из медиафраншизы «Звездные войны». Об этом сообщает Wylsacom.

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Отмечается, что сеточную электробритву ARC3 компания выпустила еще в 2008 году. С того момента ее несколько раз обновляли, но в этот раз производитель решил пойти дальше и сделал специальную версию, которая была вдохновлена штурмовиками из «Звездных войн» — Star Wars Stormtrooper Special Edition ARC3.

Помимо дизайна от прошлых версий ее также отличает цветовая гамма — белая с черными вставками. Электробритва имеет возможность легкой замены защитной сетки и лезвий и выдвижной триммер. Кроме того в нее встроен датчик, определяющий плотность щетины, а в комплекте идет специальная крышка, которая защищает сетку и дополняет образ штурмовика.