Samsung обгонит Apple по количеству титановых смартфонов

Samsung планирует оснастить титановыми рамками все три смартфона линейки Galaxy S24, опередив Apple, которая применяет этот материал только в своих флагманских моделях iPhone 15 Pro и 15 Pro Max. Об этом сообщает портал IXBT со ссылкой на авторитетного инсайдера Revegnus.

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Согласно источнику, Samsung будет самостоятельно изготавливать титановые рамки для базовой модели Galaxy S24 на своем заводе во Вьетнаме, а для более дорогих версий S24+ и S24 Ultra будет обращаться к поставщикам из других компаний.

В то же время ближайший конкурент Samsung, Apple, использует титан лишь в двух старших моделях iPhone, тогда как другие две базовые модели предлагают алюминиевые рамки.

Пока о смартфонах линейки Galaxy S24 мало известно. Ранее в сети появились рендеры всех моделей, которые показывают, что новинки сохранят дизайн предшественников. Ключевым внешним отличием в S24 Ultra станет переход устройства к плоскому дисплею.