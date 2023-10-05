Ученые обнаружили 125 видов светящихся млекопитающих

Учёные из австралийского Университета Кертина и Западного Австралийского музея обнаружили 125 видов млекопитающих, способных к флуоресценции. Об этом сообщает Royal Society Open Science.

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Флуоресценция — излучение ультрафиолетового света после его предварительного поглощения химическим веществом. Его можно наблюдать у некоторых видов насекомых и водорослей, а также у сумчатых, белок-летяг и вомбатов.

В своём исследовании австралийские учёные воздействовали ультрафиолетовым излучением на нескольких млекопитающих, у которых ранее не было обнаружено способности к флуоресценции. В процессе эксперимента на животных светили синим, розовым и белым цветом. Обнаружилось, что способность излучать свет характерна для гораздо большего числа млекопитающих, чем считалась — например, излучать свет начала внутренняя сторона ушей рыжей лисицы и крылья оранжевой летучей мыши. Кроме того, у некоторых животных светился мех, усы или участки голой кожи. А у одного из видов дельфинов даже светились зубы.

Всего в результате исследования учёные обнаружили флуоресценцию у 125 видов млекопитающих. Теперь же исследователям предстоит выяснить, зачем такому числу млекопитающих понадобилась способность испускать свет. В данный момент учёные склоняются к гипотезе, что это просто побочный продукт эволюции, однако они не исключают и других версий — привлечение внимания партнёров для спаривания, либо большая заметность для защиты территории.