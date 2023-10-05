Российские ученые впервые выделили атлантических моржей в отдельный кластер
Научный сотрудник Института проблем экологии и эволюции им. А. Н. Северцова РАН Светлана Артемьева рассказала, что российские ученые впервые выделили атлантических моржей Земли Франца-Иосифа в отдельный кластер, пишет ТАСС.
Ученые обнаружили, что группировка моржей, находящихся на архипелаге, генетически изолированная. Это имеет большое значение для дальнейшего исследования моржей в разных частях арктики, а также для их охраны.
Наши исследования показали определенную изоляцию, репродуктивную группировку, которая именно есть на островах архипелага. Она, конечно, контактирует с другими атлантическими моржами, но в целом уже есть определенное генетическое выделение, - сказала Артемьева. - Моржи архипелага - такой своеобразный, отдельный кластер. Светлана Артемьева Научный сотрудник Института проблем экологии и эволюции им. А. Н. Северцова РАН
Было проведено множество генетических исследований, включая анализ MHC-генов, которые называют адаптивными. Подобные исследования по атлантическим моржам были проведены впервые.
Такие адаптивные гены считаются, которые быстрее всего меняются, по которым можно смотреть, что происходит: не когда-то давно произошла изоляция, сотни лет назад, а именно то, что происходит последние десятилетия и столетия. Выскакивают определенные признаки, и они показывают, что эта группировка выделяется. Светлана Артемьева Научный сотрудник Института проблем экологии и эволюции им. А. Н. Северцова РАН