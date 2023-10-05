Флагманские смартфоны Xiaomi начали получать обновление до Android 14

Сразу после того, как Google выпустила Android 14 для своих смартфонов Pixel, Xiaomi не стала отставать и опубликовала новую версию MIUI на базе свежей версии «зелёного робота».

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Теперь данное обновление доступно для нескольких моделей смартфонов через OTA. Устройства, которые получили этот апдейт, это Xiaomi 13, Xiaomi 13 Pro и Xiaomi 12T.

Ранее новая версия была доступна только для тех, кто зарегистрировался как бета-тестеры, но теперь она распространяется среди пользователей глобальных и EEA-версий.

Пользователи могут ожидать следующие версии прошивки в ближайшие обновления:

Xiaomi 13: MIUI-V14.0.5.0.UMCMIXM и MIUI-V14.0.5.0.UMCEUXM Xiaomi 13 Pro: MIUI-V14.0.5.0.UMBMIXM и MIUI-V14.0.5.0.UMBEUXM Xiaomi 12T: MIUI-V14.0.6.0.ULQMIXM и MIUI-V14.0.5.0.ULQEUXM