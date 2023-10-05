Флагманские смартфоны Xiaomi начали получать обновление до Android 14
Сразу после того, как Google выпустила Android 14 для своих смартфонов Pixel, Xiaomi не стала отставать и опубликовала новую версию MIUI на базе свежей версии «зелёного робота».
Теперь данное обновление доступно для нескольких моделей смартфонов через OTA. Устройства, которые получили этот апдейт, это Xiaomi 13, Xiaomi 13 Pro и Xiaomi 12T.
Ранее новая версия была доступна только для тех, кто зарегистрировался как бета-тестеры, но теперь она распространяется среди пользователей глобальных и EEA-версий.
Пользователи могут ожидать следующие версии прошивки в ближайшие обновления:
Xiaomi 13: MIUI-V14.0.5.0.UMCMIXM и MIUI-V14.0.5.0.UMCEUXM Xiaomi 13 Pro: MIUI-V14.0.5.0.UMBMIXM и MIUI-V14.0.5.0.UMBEUXM Xiaomi 12T: MIUI-V14.0.6.0.ULQMIXM и MIUI-V14.0.5.0.ULQEUXM
Отметим, что данный апдейт является важным шагом для Xiaomi в обеспечении своих пользователей последними и лучшими функциями Android.