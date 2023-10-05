Xiaomi решила почти все проблемы, связанные со сбоями в экосистеме

Xiaomi решила почти все проблемы со сбоями в экосистеме своих устройств из категории «умный дом». Об этом «Прайм» сообщили в службе поддержки компании.

«Вообще, уже почти у всех решена данная проблема. Просто звонят пользователи, говорят, что все заработало… Уже почти все решено, все проблемы», — сказали там.

Ранее сообщалось, что в работе сервисов Xiaomi произошли сбои, в том числе из категории «умный дом». Позже стало известно, что причина была в массовом сбое на серверах, который задел все устройства в определенном регионе.