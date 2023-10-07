У старых iPhone с iOS 17 перестал нормально работать Wi-Fi

С выходом iOS 17 и последних моделей iPhone некоторые пользователи сталкиваются с проблемами Wi-Fi. Сообщается, что не только владельцы прошлых моделей «страдают», но и владельцы iPhone 15 сталкиваются с такими проблемами, как медленное соединение, трудности с загрузкой содержимого в приложениях и периодические отключения от сетей Wi-Fi.

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Пользователи выражают свое недовольство на форумах и в социальных сетях, делясь своими впечатлениями о проблеме. Некоторые из них прибегают к временному переводу iPhone в авиарежим и обратно, чтобы восстановить соединение.