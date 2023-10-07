В NASA считают возможным участие в российско-китайском лунном проекте

"Всегда есть возможности, которые можно исследовать, всегда есть возможность учиться и присоединиться. Надо всегда держать двери открытыми", - сказала она в ответ на вопрос о возможности присоединения NASA к российско-китайскому лунному проекту.

В марте 2021 года Роскосмос и Китай подписали меморандум о взаимопонимании и сотрудничестве в области создания МНЛС. В ходе реализации лунной программы к естественному спутнику Земли отправятся автоматические станции "Чанъэ-6", "Чанъэ-7" и "Чанъэ-8". Целью первых лунных миссий станет испытание ключевых технологий, что позволит в дальнейшем приступить к строительству комплекса экспериментально-исследовательских средств, которыми можно будет управлять удаленно. Первая миссия отправится к Луне в 2026 году, а завершить проект планируется к 2028 году.

О лунной программе США

Весной 2019 года США официально объявили о запуске лунной программы Artemis, целью которой является высадка астронавтов на Луну и создание окололунной пилотируемой станции. Один из аспектов программы - создание космической станции Gateway. Ее планируется использовать в качестве платформы для обеспечения работ на поверхности Луны, а также как отправную точку для миссий по изучению дальнего космоса. Программа высадки астронавтов на Луне включает три этапа. Первый - вывод в космос с помощью новой ракеты-носителя Space Launch System корабля Orion, который в непилотируемом режиме совершит несколько витков вокруг Луны и вернется на Землю. Второй - облет естественного спутника Земли уже с экипажем на борту. На третьем этапе в 2025 году NASA рассчитывает доставить астронавтов на Луну, а затем отправить их на Марс в середине 2030-х годов.