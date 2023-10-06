Ученые предложили создать орбитальные «парковки» для космических кораблей

Американские специалисты по астронавтике из Университета Пердью предложили разгрузить околоземные орбиты с помощью стоянок для спутников. По словам ученых, выделение специальных мест для размещения космических аппаратов позволят избежать крупных аварий. Исследование опубликовано на сайте научного учреждения.

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Ожидается, что к 2030 году количество спутников в околоземном пространстве увеличится в 10 раз по сравнению с сегодняшним показателем.

«Группировки спутников становятся настолько большими и многочисленными, что становится невозможно точно отследить их все и обеспечить их долгосрочную безопасность даже с помощью вычислительных средств. При такой плотности спутников что-то может выйти из строя и вызвать столкновение. Это всего лишь вопрос вероятности», — отметил доцент кафедры аэронавтики и астронавтики Инженерного колледжа Университета Пердью Дэвид Арнас.

Специалисты считают, что космические аппараты можно размещать в окололунном пространстве — на большой территории между Землей и Луной.