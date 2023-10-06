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Ученые предложили создать орбитальные «парковки» для космических кораблей

Американские специалисты по астронавтике из Университета Пердью предложили разгрузить околоземные орбиты с помощью стоянок для спутников. По словам ученых, выделение специальных мест для размещения космических аппаратов позволят избежать крупных аварий. Исследование опубликовано на сайте научного учреждения.

Ученые предложили создать орбитальные «парковки» для космических кораблей
© ФГУП «Космическая связь»

Ожидается, что к 2030 году количество спутников в околоземном пространстве увеличится в 10 раз по сравнению с сегодняшним показателем.

«Группировки спутников становятся настолько большими и многочисленными, что становится невозможно точно отследить их все и обеспечить их долгосрочную безопасность даже с помощью вычислительных средств. При такой плотности спутников что-то может выйти из строя и вызвать столкновение. Это всего лишь вопрос вероятности», — отметил доцент кафедры аэронавтики и астронавтики Инженерного колледжа Университета Пердью Дэвид Арнас.

Специалисты считают, что космические аппараты можно размещать в окололунном пространстве — на большой территории между Землей и Луной.

Ученые также разрабатывают проект космической инфраструктуры на основе пары очень длинных тросов. Одна из конструкций будет вращаться вокруг Земли, а вторая — вокруг Луны. Предполагается, что эти тросы будут перебрасывать спутники к Луне и в обратном направлении, что позволит аппаратам сэкономить топливо.

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