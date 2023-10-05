Apple хотела сделать поисковик DuckDuckGo основным для Safari в режиме «Инкогнито»

Apple, всемирно известная своими «яблочными» продуктами, давно использует поисковую систему Google для своего браузера Safari.

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Однако недавно стало известно о том, что в определённый момент купертиновцы рассматривали идею замены поисковика.

Судя по рассекреченным стенограммам переговоров между главой DuckDuckGo Габриэлем Вайнбергом и вице-президентом Apple Джоном Джаннандреа, в 2018 и 2020 годах обе компании активно обсуждали возможность интеграции DuckDuckGo в приватный режим Safari.

Напомним, что DuckDuckGo известен своим фокусом на конфиденциальность пользователей. Несмотря на многочисленные переговоры, сделка так и не была заключена.