Microsoft будет распространять Windows по подписке

Microsoft может перевести операционную систему Windows 12 на подписочную основу, аналогично тому, как работает офисный пакет Microsoft 365. Об этом сообщает портал Neowin.

В последней сборке Windows 11 Canary, которая предназначена для тестирования новых функций и исправлений, были обнаружены строки кода с упоминанием L_MsgSubscriptionEdition, L_MsgSubscriptionType, L_MsgSubscriptionStatus, что можно интерпретировать как «Издание по подписке», «Тип подписки» и «Статус подписки» соответственно. Это может указывать на существование такой версии ОС или планов Microsoft по ее созданию, считают эксперты.

Обнаруженные строки в коде тестовой Windows 11 связали с ранними утечками, в которых фигурировала некая облачная версия CorePC для Windows 12. По слухам, это облегченная версия будущей Windows 12, которую могут разрабатывать для конкуренции с Chrome OS от Google для недорогих ноутбуков. Однако такая операционная система не станет заменой традиционной Windows.