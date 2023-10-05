Microsoft будет распространять Windows по подписке
Microsoft может перевести операционную систему Windows 12 на подписочную основу, аналогично тому, как работает офисный пакет Microsoft 365. Об этом сообщает портал Neowin.
В последней сборке Windows 11 Canary, которая предназначена для тестирования новых функций и исправлений, были обнаружены строки кода с упоминанием L_MsgSubscriptionEdition, L_MsgSubscriptionType, L_MsgSubscriptionStatus, что можно интерпретировать как «Издание по подписке», «Тип подписки» и «Статус подписки» соответственно. Это может указывать на существование такой версии ОС или планов Microsoft по ее созданию, считают эксперты.
Обнаруженные строки в коде тестовой Windows 11 связали с ранними утечками, в которых фигурировала некая облачная версия CorePC для Windows 12. По слухам, это облегченная версия будущей Windows 12, которую могут разрабатывать для конкуренции с Chrome OS от Google для недорогих ноутбуков. Однако такая операционная система не станет заменой традиционной Windows.
Сроки выхода Windows 12 остаются неизвестными. По слухам, ее презентация ожидается не раньше 2024 года, а релиз может быть назначен на 2025 год.