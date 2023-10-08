Динозавры не правили миром: 4 мифа об эпохе динозавров

История гласит, что динозавры правили планетой более чем 150 миллионов лет. Мы представляем себе кровожадных тираннозавров, которые пожирали своих жертв, огромных зауроподов, от чьих шагов дрожала земля… Но, на самом деле, даже до падения астероида картина жизни на планете была менее драматичной. Журнал Popular Science разобрал четыре мифа об эпохе динозавров.

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Динозавры далеко не сразу стали доминантным видом

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Старейшие динозавры, о которых мы знаем, жили на планете примерно 235 миллионов лет назад — то есть, в середине триасового периода. И тогда эти рептилии ничем не правили. Последние палеонтологические находки в Африке, Южной Америке и Европе свидетельствуют, что динозавры того времени были не больше собаки средних размеров. Для контекста, древние предки современных крокодилов были гораздо более многочисленными и разнообразными. Например, среди них были острозубые хищники, которые преследовали крупную добычу на двух ногах, и существа с клювами, похожие на страусов.

Даже когда динозавры начали эволюционировать в виды, которые преуспевали на протяжении оставшегося мезозоя, большинство из них были маленькими и достаточно редкими по сравнению с крокодилами. Первые крупные травоядные динозавры появились только к концу триасового периода. Но, справедливости ради, после этого многое поменялось. Интенсивные вулканические извержения в центре Пангеи изменили климат; газы, выброшенные в воздух, заставили мир метаться между горячими и холодными динозаврами. К тому моменту динозавры выработали теплокровный метаболизм и утепляющий покров перьев, что помогло им пережить кризис — многие другие виды рептилий не смогли адаптироваться и вымерли. Если бы этого вымирания не произошло, то в природе могла наступить не эпоха динозавров, а эпоха крокодилов.

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Динозавры так и не приспособились к жизни в океане

Расхожее заблуждение гласит, что динозавры обитали по всей планете, но это не совсем так: они никогда не жили в океанах. А водный покров, напомним, составляет 71% поверхности планеты. Да, некоторые динозавры умели плавать, но ни один вид не проводил всю свою жизнь в воде. Даже пингвины, живые потомки динозавров, должны регулярно возвращаться на сушу для размножения. Древними океанами правили совсем другие рептилии. Например, рыбоподобные ихтиозавры, плезиозавры, мозазавры (гигантские родственники варанов) и многие другие виды.

Млекопитающие процветали в эпоху динозавров

Раньше ученые полагали, что млекопитающие кое-как выживали в мире, полном огромных, нередко плотоядных динозавров: мелким зверькам приходилось охотиться на насекомых по ночам, чтобы скрыться от хищников. Но, на самом деле, ситуация была совсем иной. Находки, обнаруженные за последние 20 лет, свидетельствуют о том, что млекопитающие прекрасно сосуществовали с динозаврами.

Древние предки белок, енотов, выдр, бобров, сумчатых летяг и трубкозубов эволюционировали в юрском и меловом периодах. Среди них были в том числе и ранние приматы, которые обитали на верхушках деревьев над головами тираннозавров. Конечно, млекопитающие мезозойского периода, скорее всего, были маленькими животными, однако их взаимодействие сыграло гораздо более важную роль для эволюции видов, чем динозавры.

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Ни один вид не может доминировать на всей планете

Наша фиксация на доисторической иерархии искажает настоящие геологические данные. В воображении тысяч людей динозавры стали чуть ли не мифическими существами, которые захватили планету и держали Землю в ежовых рукавицах, пока космическая катастрофа не положила конец их тирании. Динозавры триасового, юрского и мелового периодов обитали на каждом крупном материке на протяжении более чем 150 миллионов лет. Их «правление» часто сравнивают со сроком жизни человечества, который на этом фоне выглядит совсем крошечным — всего-то 300 000 лет.