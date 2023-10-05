В NASA рассказали о «проблеме» с образцами грунта с астероида Бенну

Американское агентство космических исследований NASA рассказало о «проблеме», которая возникла с доставленными на Землю образцами грунта с астероида Бенну.

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«Проблема» была обнаружена после того, как учёные открыли капсулу с грунтом, которую доставил на Землю космический аппарат OSIRIS-REx. Впрочем, «проблема» оказалась приятной неожиданностью — выяснилось, что устройство сбора образцов смогло доставить значительно больше материала, чем предполагали учёные. При этом материала оказалась настолько много, что NASA даже пришлось отложить процесс извлечения основной массы космического материала.

«Самая лучшая “проблема” заключается в том, что материала так много, что сбор его занимает больше времени, чем мы ожидали», — рассказали в NASA.

Космический аппарат OSIRIS-REx является первым автоматическим аппаратом США для сбора грунта с астероидов. Образцы грунта и пыли с астероида Бенну, которые аппарат доставил в сентябре 2023 года, были собраны ещё в 2020 году. Учёные полагают, что эти материалы позволят больше узнать о том, каким был космос 4,5 миллиарда лет назад, когда наша Солнечная система только сформировалась.