Самая высокая гора в Европе стала на два метра ниже

Наивысший пик Альпийских гор, гора Монблан, потеряла за два года более 2 метров в высоте. Как сообщает РИА Новости, об этом говорится в отчете экспертов-геодезистов французского департамента Верхняя Савойя.

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Согласно их расчетам, в 2021 году высота Монблана составляла 4807,81 метра. Сейчас же она снизилась до 4805,59 метров — на 2,22 метра.

Президент регионального отделения геодезистов департамента Верхняя Савойя Жан де Гарет призвал не беспокоиться. Такие изменения в порядке вещей и могут зависеть от уровня осадков. По его словам, через два года Монблан «может быть снова на два метра выше».

Отметим, что в 2021 году гора также «уменьшилась» на метр по сравнению с 2017 годом. В 2007 году она была еще выше — тогда высота пика составляла 4810,9 метров. Эксперты встревожены быстрым таянием ледника на фоне того, что этим летом во Франции было побито множество температурных рекордов.