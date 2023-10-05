Самая высокая гора в Европе стала на два метра ниже
Наивысший пик Альпийских гор, гора Монблан, потеряла за два года более 2 метров в высоте. Как сообщает РИА Новости, об этом говорится в отчете экспертов-геодезистов французского департамента Верхняя Савойя.
Согласно их расчетам, в 2021 году высота Монблана составляла 4807,81 метра. Сейчас же она снизилась до 4805,59 метров — на 2,22 метра.
Президент регионального отделения геодезистов департамента Верхняя Савойя Жан де Гарет призвал не беспокоиться. Такие изменения в порядке вещей и могут зависеть от уровня осадков. По его словам, через два года Монблан «может быть снова на два метра выше».
Отметим, что в 2021 году гора также «уменьшилась» на метр по сравнению с 2017 годом. В 2007 году она была еще выше — тогда высота пика составляла 4810,9 метров. Эксперты встревожены быстрым таянием ледника на фоне того, что этим летом во Франции было побито множество температурных рекордов.
Согласно данным французских синоптиков, аномальная жара затронула и Монблан, поскольку впервые нулевые температуры были зарегистрированы на отметке выше 5 тысяч метров. При их переходе в плюсовые значения таяние льда на горе может ускориться.