В соцсети X отключили предпросмотр ссылок

Журналист издания The Verge заметил, что в «Твиттере» отключили предпросмотр ссылок, которые указаны в посте. Теперь пользователи соцсети видят только фотографию с обложки самого материала.

Нововведение не стало открытием, поскольку руководитель платформы Илон Маск заявил об изменении дизайна интерфейса ещё в августе. По словам бизнесмена, инициатива исходила лично от него, а изменение позволит сильно улучшить соцсеть с «эстетической точки зрения».

Вполне вероятно, что теперь в «Твиттере» появится больше кликбейтных постов, ведь пользователи не смогут предварительно ознакомиться с содержимым ссылок.