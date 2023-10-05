Телескоп «Джеймс Уэбб» раскрыл тайну исчезновения гигантской звезды
В 2009 году астрономы описали космический феномен. Гигантская звезда в 25 раз массивнее Солнца бесследно исчезла.
Перед исчезновением она произвела вспышку, сравнимую по яркости с миллионом солнц. Но взрыва сверхновой за этим не последовало. Согласно данным наблюдений, звезда просто угасла.
Объекту присвоили название N6946-BH1. Он долгое время считался неудавшейся сверхновой. Астрономы пытались разглядеть его с помощью телескопов Hubble и Spitzer, но потерпели неудачу.
Получить новые данные и раскрыть загадку исчезнувшей звезды удалось благодаря космическому телескопу «Джеймс Уэбб» с инфракрасной камерой. Он «рассмотрел» яркий инфракрасный источник. Очевидно, это остатки оболочки, выброшенные звездой во время вспышки.
Интересно, что «Джеймс Уэбб» запечатлел не один остаточный объект, а три. Ученые пришли к выводу, что их теория о неудавшейся сверхновой неверна. Вспышка 2009 года была вызвана не одним светилом, а слиянием двух звезд.
«То, что казалось яркой массивной звездой, было звездной системой, которая становилась ярче по мере слияния двух звезд, а затем исчезла», – отметили специалисты.
N6946-BH1 находится на расстоянии 22 миллионов световых лет от нас. Астрономы особо отметили тот факт, что телескоп оказался способен различить несколько сравнительно небольших объектов на таком отдалении, сообщает Universe Today.
Ранее сообщалось, что в туманности Ориона заметили неопознанные космические объекты. Их нельзя отнести ни к звездам, ни к планетам.