Телескоп «Джеймс Уэбб» раскрыл тайну исчезновения гигантской звезды

В 2009 году астрономы описали космический феномен. Гигантская звезда в 25 раз массивнее Солнца бесследно исчезла.

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Перед исчезновением она произвела вспышку, сравнимую по яркости с миллионом солнц. Но взрыва сверхновой за этим не последовало. Согласно данным наблюдений, звезда просто угасла.

Объекту присвоили название N6946-BH1. Он долгое время считался неудавшейся сверхновой. Астрономы пытались разглядеть его с помощью телескопов Hubble и Spitzer, но потерпели неудачу.

Получить новые данные и раскрыть загадку исчезнувшей звезды удалось благодаря космическому телескопу «Джеймс Уэбб» с инфракрасной камерой. Он «рассмотрел» яркий инфракрасный источник. Очевидно, это остатки оболочки, выброшенные звездой во время вспышки.

Интересно, что «Джеймс Уэбб» запечатлел не один остаточный объект, а три. Ученые пришли к выводу, что их теория о неудавшейся сверхновой неверна. Вспышка 2009 года была вызвана не одним светилом, а слиянием двух звезд.

«То, что казалось яркой массивной звездой, было звездной системой, которая становилась ярче по мере слияния двух звезд, а затем исчезла», – отметили специалисты.

N6946-BH1 находится на расстоянии 22 миллионов световых лет от нас. Астрономы особо отметили тот факт, что телескоп оказался способен различить несколько сравнительно небольших объектов на таком отдалении, сообщает Universe Today.