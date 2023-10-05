Google выпустила Gmail для часов

Google наконец представила специальное приложение Gmail для Wear OS. Это приложение, анонсированное на майской выставке Google I/O, позволяет пользователям получать быстрый доступ к электронной почте на часах Pixel Watch и других устройствах на базе Wear OS.

Приложение, недавно обнаруженное в Google Play Store порталом 9to5Google, предлагает такие функции, как просмотр папки «Входящие» и поддержка нескольких учетных записей электронной почты непосредственно с часов. Пользователи также будут получать уведомления о новых письмах на дисплей часов.

Это значительное улучшение для пользователей Wear OS, которые ранее могли получать только push-уведомления Gmail с ограниченным количеством действий.