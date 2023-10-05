Озоновая дыра над Антарктидой втрое превысила размер Бразилии

Спутниковые данные показали, что озоновая дыра над Антарктидой стала одной из самых больших за всю историю наблюдений. Ее размер в три раза превысил площадь Бразилии.

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По состоянию на 16 сентября, дыра достигла 26 млн квадратных километров. Эксперты опасаются, что она продолжит расширяться – пик истощения озонового слоя обычно приходится на середину октября.

Размер озоновой дыры колеблется в зависимости от сезона. Она начинает расти в августе, когда в Южном полушарии наступает весна, и достигает максимума в октябре. Летом (в Антарктиде оно выпадает на декабрь-февраль) дыра закрывается, поскольку температура в стратосфере растет и механизмы, способствующие разрушению озонового слоя, идут на спад.

Впервые разрушение озонового слоя над Антарктидой заметили в 1985 году. В ХХ веке человечество активно использовало в промышленности озоноразрушающие вещества, что привело к негативным последствиям. После того, как эти вещества были запрещены Монреальским протоколом, ситуация постепенно начала улучшаться. Но на озон влияют и другие процессы, которые люди пока не могут контролировать.

В последние три года озоновая дыра закрывалась позже обычного. Ученые связывали это с влиянием лесных пожаров в Австралии, выбросивших в атмосферу большое количество разрушающего озон дыма.

В 2023 году озоновая дыра открылась раньше срока, и пока неизвестно, когда она снова исчезнет. По одной из версий, причина заключается в мощном извержении вулкана Тонга. Он выбросил в атмосферу огромное количество водяного пара, сообщает The Daily Mail.

«Водяной пар мог привести к усиленному образованию полярных стратосферных облаков, в которых хлорфторуглероды (ХФУ) могут вступать в реакцию и ускорять разрушение озонового слоя», – пояснили эксперты.