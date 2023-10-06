На дне Тихого океана нашли гигантский резервуар с водой

Ученые-геологи выявили ранее неизвестный резервуар с водой у побережья Новой Зеландии. По предварительным данным, объект связан с крупным сейсмическим разломом напротив Северного острова.
Резервуар расположен на глубине 3,2 км под дном Тихого океана на плато Хикуранги. Его обнаружили благодаря 3D-сейсморазведке и бурению.
Исследования показали, что «бассейн» находится в пределах сильно увлажненной верхней вулканической коры в крупной магматической провинции. Провинция образовалась 125 миллионов лет назад, когда столб лавы размером с Соединенные Штаты пробил дно Тихого океана. Это событие стало одним из крупнейших извержений в истории Земли и продолжалось в течение нескольких миллионов лет.
Ученые просканировали плато и увидели древние вулканы в окружении толстых слоистых отложений. Затем в породе пробурили керны. Анализ показал, что почти половину объема образования составляет вода.
«Нормальная океаническая кора в возрасте около 7-10 миллионов лет должна содержать гораздо меньше воды. Океаническая кора на сейсмических снимках была в 10 раз старше, но оставалась намного более влажной», – отметили авторы научной работы.
Ученые пояснили, что древние извержения происходили в мелководных морях. Пористая вулканическая порода сохраняла влагу подобно водоносному горизонту. Со временем она превратилась в глину, удерживая в себе еще больше воды, сообщает Science Advances.
По мнению исследователей, резервуар «гасит» активность близлежащего сейсмического разлома. Давление подземных вод способствует созданию условий для «медленных» землетрясений, которые безопасно снимают тектоническое напряжение.
Ранее сообщалось, что на дне Тихого океана ученые заметили загадочное «золотое яйцо». Оно располагалось на склона бездействующего подводного вулкана.