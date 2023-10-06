На дне Тихого океана нашли гигантский резервуар с водой

Ученые-геологи выявили ранее неизвестный резервуар с водой у побережья Новой Зеландии. По предварительным данным, объект связан с крупным сейсмическим разломом напротив Северного острова.

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Резервуар расположен на глубине 3,2 км под дном Тихого океана на плато Хикуранги. Его обнаружили благодаря 3D-сейсморазведке и бурению.

Исследования показали, что «бассейн» находится в пределах сильно увлажненной верхней вулканической коры в крупной магматической провинции. Провинция образовалась 125 миллионов лет назад, когда столб лавы размером с Соединенные Штаты пробил дно Тихого океана. Это событие стало одним из крупнейших извержений в истории Земли и продолжалось в течение нескольких миллионов лет.

Ученые просканировали плато и увидели древние вулканы в окружении толстых слоистых отложений. Затем в породе пробурили керны. Анализ показал, что почти половину объема образования составляет вода.

«Нормальная океаническая кора в возрасте около 7-10 миллионов лет должна содержать гораздо меньше воды. Океаническая кора на сейсмических снимках была в 10 раз старше, но оставалась намного более влажной», – отметили авторы научной работы.

Ученые пояснили, что древние извержения происходили в мелководных морях. Пористая вулканическая порода сохраняла влагу подобно водоносному горизонту. Со временем она превратилась в глину, удерживая в себе еще больше воды, сообщает Science Advances.

По мнению исследователей, резервуар «гасит» активность близлежащего сейсмического разлома. Давление подземных вод способствует созданию условий для «медленных» землетрясений, которые безопасно снимают тектоническое напряжение.