Ученые разработали устройство-симулятор заболеваний человека

Ученые из Северо-Западного университета в Чикаго (США) разработали устройство-симулятор болезней человека. Прибор под названием Lattice может имитировать заболевания восьми типов тканей органов. Об этом сообщает MedicalXpress.

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Lattice представляет собой устройство, по размеру меньшее, чем обувная коробка. Прибор работает за счет управления потоком моделируемой крови между восемью отверстиями. В зависимости от того, какое заболевание или лекарство должно быть изучено, определенная емкость заполняется тканью какого-либо органа, гормоном или препаратом.

Исследователи отметили, что обычно ученые помещают клетки, ткани и препараты в специальные чашки, но таким способом можно наблюдать только за одним или двумя типами реакций. Lattice может обеспечить всесторонний анализ. Прибор больше подходит в качестве имитатора человеческого организма, поскольку с его помощью можно следить за множеством процессов.

Кроме того, система утилизации отходов и постоянная циркуляция моделируемой крови позволит образцам тканей дольше оставаться жизнеспособными.