На Тайване заявили, что ракета-носитель КНР со спутником не несла угрозу острову

На Тайване заявили, что китайская ракета-носитель со спутником не несла угрозу острову
Запущенная Китаем ракета-носитель "Чанчжэн-2-ди" (CZ-2D, англоязычное название - Long March-2D) не несла угрозы Тайваню. Об этом сообщило оборонное ведомство острова.
Как говорится в заявлении ведомства, ракета-носитель пролетела возле юго-западной части опознавательной зоны ПВО.
"Она не представляет угрозы для нас, однако, поскольку ее траектория проходила возле юго-западной границы опознавательной зоны ПВО, мы следили за ее движением и были готовы при необходимости отреагировать", - сказано в заявлении ведомства.
Ракета-носитель "Чанчжэн-2-ди" со спутником "Яогань-39" стартовала утром с космодрома Сичан (юго-западная провинция Сычуань) в 8:24 по пекинскому времени (03:24 мск).
Тайвань управляется собственной администрацией с 1949 года, когда туда бежали остатки сил Гоминьдана во главе с Чан Кайши (1887-1975), потерпев поражение в гражданской войне в Китае. Пекин считает Тайвань одной из провинций КНР.