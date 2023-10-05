Ученые выяснили происхождение существа, выловленного у берегов Японии

Пять лет назад у берегов Японии было выловленное неизвестное крошечное существо, которое напоминало брюшко, окруженное сперматозоидами и небольшими придатками.

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Все это время ученые пытались установить, к какому виду относится находка. Изначально считалось, что он принадлежит к червям, моллюскам или ракообразным. Но ни одна версия не нашла подтверждения.

В конце концов специалисты из Венского университета смогли опознать в нем две колонии паразитов, которые плавают как одно целое. Придатками оказались организмы, которых называют «моряками». Другой вид, прикрепленный к «борту», назвали «пассажирами».

По словам нейробиолога Игоря Адамейко, оба вида паразита принадлежат к семейству Acanthocolpidae и, вероятно, к роду Pleorchis, сообщает Current Biology.