Сбой в работе гаджетов Xiaomi: что известно

В начале октября владельцы гаджетов Xiaomi из России и Белоруссии сообщили о проблемах в работе устройств. Речь идет о роботах-пылесосах, чайниках, лампочках, роутерах, камерах, дверных звонках и прочих девайсах для умного дома. О том, что произошло с устройствами, рассказывает «Лента.ру».

Как сообщается, в работе гаджетов Xiaomi произошел масштабный сбой. Самое большое количество сообщений об ошибках было зафиксировано в среду, 4 октября.

У жителей столицы, Санкт-Петербурга, Новосибирска, Краснодара и других российских городов не получалось выполнить вход в приложение и управлять гаджетами.

Кроме того, россиянам не удавалось зайти в личный кабинет на сайте Xiaomi. Перезагрузка и переустановка софта не помогли пользователям. Не увенчались успехом и попытки активировать VPN. Частично исправить проблему специалисты смогли к утру четверга.

В Интернете стали распространяться слухи о том, что серверы Xiaomi блокирует Роскомнадзор. Однако ранее в ведомстве поясняли, что регулятор не блокирует на территории РФ никакие зарубежные сервисы.

По словам многих пользователей, сбой затронул оборудование, произведенное и импортированное непосредственно для России.