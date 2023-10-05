К игровому движку VK проявили интерес около 11 тысяч разработчиков

Медиахолдинг VK запустил альфа-тестирование своего игрового движка Nau Engine. На участие в тестировании подали заявки около 11 тысяч гейм-студий.

Напомним, что на его создание было выделено более 1 миллиарда рублей. Особенностью Nau Engine является его способность создавать игры для различных платформ, включая ПК, мобильные устройства, игровые консоли и даже веб.

Одним из ключевых аспектов разработки Nau Engine является его открытость и бесплатность. Этот движок создается на основе открытого кода и предоставляется разработчикам в качестве надежного инструмента. Команда VK активно взаимодействует с сообществом разработчиков и собирает обратную связь, чтобы улучшить продукт.