СМИ: Tecno и Realme намерены открыть фирменные магазины в России
Открыть собственные фирменные шоурумы в России в 2024 году собираются китайский производитель мобильной техники Tecno и вендор смартфонов Realme. Об этом со ссылкой на осведомленные источники пишет «Коммерсант».
По словам директора по продажам бренда Tecno Виктора Колесниченко, открытие нескольких фирменных магазинов совместно с партнером планируется уже в первом квартале 2024 .
Он не уточнил количество точек, подчеркнув при этом, что «собственные магазины позволят представить весь ассортимент, а также продемонстрировать клиентам экосистему целиком».
«Присутствие бренда офлайн повышает доверие и лояльность аудитории», - пояснил Колесниченко.
Источники издания также отметили, что развивать собственные шоурумы в России «для дополнительного маркетингового продвижения» планирует и китайский вендор смартфонов Realme. Однако в компании отказались от комментариев.
По данным интернет-сервиса сравнения цен и подбора товаров Price.ru, в первом полугодии 2023 года россияне больше всего интересовались смартфонами компаний Tecno, Realme и OnePlus. В частности, к Tecno интерес вырос на 152% по сравнению с аналогичным периодом 2022 года. За ним следует Realme — плюс 38% и OnePlus — плюс 28%.