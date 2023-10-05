СМИ: Tecno и Realme намерены открыть фирменные магазины в России

Открыть собственные фирменные шоурумы в России в 2024 году собираются китайский производитель мобильной техники Tecno и вендор смартфонов Realme. Об этом со ссылкой на осведомленные источники пишет «Коммерсант».

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По словам директора по продажам бренда Tecno Виктора Колесниченко, открытие нескольких фирменных магазинов совместно с партнером планируется уже в первом квартале 2024 .

Он не уточнил количество точек, подчеркнув при этом, что «собственные магазины позволят представить весь ассортимент, а также продемонстрировать клиентам экосистему целиком».

«Присутствие бренда офлайн повышает доверие и лояльность аудитории», - пояснил Колесниченко.

Источники издания также отметили, что развивать собственные шоурумы в России «для дополнительного маркетингового продвижения» планирует и китайский вендор смартфонов Realme. Однако в компании отказались от комментариев.