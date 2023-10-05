Найден путь расселения древних людей из Африки в Евразию

Предки современных людей мигрировали из «колыбели человечества» Африки в Евразию по «коридору» рек, пересекавшему Синайский полуостров через Иорданию, заявили британские ученые. Сейчас это высохшие пустынные земли, но 80 тысяч лет назад, когда происходило переселение, регион был «хорошо увлажнен».

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Географические маршруты, по которым Homo sapiens расселялись из Африки, являются предметом давних научных дискуссий. Команда Университета Саутгемптона в рамках новой научной работы провела полевые исследования в Иорданской рифтовой долине. Им удалось обнаружить артефакты древних людей, известные как чешуйки, на краю пересохших речных каналов.

Ученые применили люминесцентное датирование, чтобы установить возраст содержащих артефакты отложений. Метод позволяет определить, когда отложения в последний раз подвергались воздействию солнечного света.

Результаты показали, что орудия труда использовались около 84 тысяч лет назад, а затем, вероятно, были выброшены и погребены под породами.

Северный путь пересекал реку Нил и вел на Синайский полуостров, в регион Левант в Аравии и за его пределы. В ту эпоху он был единственным сухопутным маршрутом из Африки в Евразию. По мнению исследователей, древние люди использовали водно-болотные участки в качестве «перевалочных пунктов» во время миграции и охотились на дичь на лугах, сообщает Science Advances.

«Луга и саванны обеспечили бы столь необходимые ресурсы для выживания людей во время их путешествия из Африки в Юго-Западную Азию и за ее пределы», – подчеркнули авторы научной работы.