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Астрофотограф из Индии запечатлел все четыре суперлуния

С 3 сентября по 29 сентября жители Земли могли наблюдать за редким астрономическим явлением – суперлунием.

Астрофотограф из Индии запечатлел все четыре суперлуния
© globallookpress.com

Всего их было четыре, а первое можно было заметить 3 июля, когда на небе появилась Оленья луна. Огромную луну, которую наблюдали 1 августа, назвали — Осетровой, а 30 августа и 29 сентября — Голубой и Урожайной соответственно.

runews24.ru

Астрофотографу из Индии удалось запечатлеть все четыре суперлуния. С помощью камеры Nikon D5600 с объективом Sigma 100-600 миллиметров он поочередно запечатлел суперлуния, а после собрал воедино снимки в программе Autostakkert 3 и обработал на Photoshop, сообщает портал NakedSience.