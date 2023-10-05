Астрофотограф из Индии запечатлел все четыре суперлуния
С 3 сентября по 29 сентября жители Земли могли наблюдать за редким астрономическим явлением – суперлунием.
Всего их было четыре, а первое можно было заметить 3 июля, когда на небе появилась Оленья луна. Огромную луну, которую наблюдали 1 августа, назвали — Осетровой, а 30 августа и 29 сентября — Голубой и Урожайной соответственно.
runews24.ru
Астрофотографу из Индии удалось запечатлеть все четыре суперлуния. С помощью камеры Nikon D5600 с объективом Sigma 100-600 миллиметров он поочередно запечатлел суперлуния, а после собрал воедино снимки в программе Autostakkert 3 и обработал на Photoshop, сообщает портал NakedSience.