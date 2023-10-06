iPhone 15 Pro протестировали на перегрев после выхода апдейта iOS 17.0.3

В начале октября Apple выпустила новый апдейт для операционной системы iOS с версией 17.0.3. Патч должен был устранить сильный нагрев iPhone 15 Pro, на который жаловались многие пользователи гаджета.

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Издание 9to5Mac провело тестирование и выяснило, что компания действительно уменьшила температуру устройства в стрессовых условиях. Если раньше iPhone 15 Pro мог нагреться вплоть до 41 градуса по Цельсию (107° по Фаренгейту), то после апдейта температура упала примерно до 34 градусов по Цельсию (94° по Фаренгейту).

9TO5MAC