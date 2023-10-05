Adobe представила новую технологию редактирования фото силами ИИ

На предстоящей конференции Adobe Max компания Adobe подробнее расскажет о новом инструменте для редактирования фотографий Project Stardust. Этот инновационный инструмент, использующий искусственный интеллект для понимания объектов на фотографиях, позволяет пользователям легко редактировать и манипулировать ими.

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В тизерном видеоролике Adobe продемонстрировала, как Project Stardust может определять отдельные объекты на фотографии, позволяя пользователям легко их выбирать и изменять.

Традиционно редактирование объектов на фотографиях требовало обводки и выделения, но Project Stardust упрощает этот процесс, распознавая объекты простым щелчком мыши. Пользователи могут легко перемещать, удалять и даже заменять объекты. Кроме того, инструмент позволяет устранять отвлекающие объекты, определяя фоновые объекты и заменяя фоновыми изображениями, сгенерированными искусственным интеллектом.