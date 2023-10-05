Linux отказался от небезопасного протокола Windows

Протокол Remote Network Driver Interface Specification (RNDIS) компании Microsoft был отключен в ядре Linux из-за присущих ему уязвимостей. Изначально протокол RNDIS был создан для того, чтобы производители оборудования могли добавлять сетевую поддержку в USB-устройства, не создавая их с нуля. Однако протокол не имел адекватных механизмов защиты.

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Грег Кроа-Хартман, отвечающий за стабильные выпуски ядра Linux, отметил, что RNDIS был разработан в то время, когда USB-устройства и хост-системы пользовались доверием. В современной среде недоверенных устройств и хостов Кроа-Хартман посчитал RNDIS небезопасным и уязвимым. В результате он отключил все драйверы протокола RNDIS в Git-репозитории Linux, фактически сделав их непригодными для использования.