Одиночество повысило риск болезни Паркинсона

Ученые выявили неожиданный фактор, повышающий риск развития болезни Паркинсона. Так, этому заболеванию оказались больше подвержены одинокие люди.

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Команда из Университета штата Флорида (США) проанализировала данные о 490 тысячах людей из британского биобанка, за которыми наблюдали в течение 15 лет. Результаты показали, что одиночество повышало вероятность получить болезнь Паркинсона на 37%.

Ранее стало известно, что одинокие люди больше подвержены болезни Альцгеймера и другим видам деменции. Новые данные связали одиночество с другим нейродегенеративным заболеванием – болезнью Паркинсона. Причину такой связи только предстоит установить – по предварительным данным, она не обусловлена генетическими, клиническими и поведенческими факторами риска.

«Возможно, задействованы метаболические, воспалительные, нейро- и эндокринные пути», – предположили авторы научной работы.

Ученые отметили, что одиночество, очевидно, в целом негативно сказывается на здоровье головного мозга. Возможно, это связано со стрессами и психологическим дискомфортом. Также может сказаться отсутствие ежедневной стимуляции головного мозга, сообщает JAMA Neurology.

«У вас может быть включен телевизор, у вас могут быть другие источники, но уровень вовлеченности мозга без живого общения снижается», – отметили ученые.