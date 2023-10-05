Ученые зафиксировали магнитную бурю утром 5 октября
Слабая магнитная буря зафиксирована утром 5 октября. Об этом сообщается на сайте лаборатории солнечной астрономии (Институт космических исследований РАН и Институт солнечно-земной физики Сибирского отделения РАН).
«Магнитная буря уровня G1 (слабая) с 6:00 по 9:00», – говорится в сообщении.
Ранее «Известия» сообщили, что астрономы прогнозируют увеличение количества магнитных бурь. До сегодняшнего дня магнитная буря достигала своего пика 24 сентября.