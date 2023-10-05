Красный Крест предложил хакерам восемь правил ведения кибервойны

Международный комитет Красного Креста (МККК) сформировал на базе международного гуманитарного права восемь правил, которых должны придерживаться хакеры в условиях кибервойны для обеспечения своей безопасности и безопасности мирных граждан.

Правила были сформулированы вследствие обеспокоенности МККК растущей вовлеченностью гражданских лиц в кибератаки. Наиболее бурно этот процесс начал развиваться после начала СВО на Украине. Гражданские активно поддерживают свои страны в киберпространстве с обеих сторон.

Первое правило, приложенное МККК – не направлять кибератаки против гражданских объектов. Под ними МККК подразумевает все, что не является военной инфраструктурой.

Второе правило – не использовать вредоносное ПО или другие инструменты и техники, которые автоматически распространяются и бесконтрольно наносят ущерб военным и гражданским целям.

Третье правило – при подготовке кибератаки на военный объект нужно делать все возможное, чтобы избежать или минимизировать последствия для мирного населения.

Четвертое правило – не проводить кибероперации против медицинских и гуманитарных объектов.

Пятое правило – не атаковать объекты, необходимые для выживания населения или которые могут высвободить опасные силы. Под такими объектами подразумеваются плотины, дамбы, атомные электростанции и не только.

Шестое правило – не проводить атаки с целью вызова паники среди населения.

Седьмое правило – атаки не должны провоцировать нарушение международного гуманитарного права.

Восьмое правило – нужно придерживаться всех перечисленных правил, даже если этого не делает противник.