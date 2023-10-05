В Англии нашли единственную сохранившуюся сцену времен Шекспира

В ратуше Святого Георгия в Кингс-Линне (Норфолк, восток Англии) обнаружили единственную дошедшую до наших дней театральную сцену времен Шекспира. Ученые полагают, что по ней некогда ходил сам великий драматург.

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Дубовые доски возрастом 600 лет нашли под слоями напольного покрытия во время реконструкции здания. Ратуша была построена в XV веке и сначала являлась местом религиозных собраний, но позднее превратилась в театральную площадку. В 1593 году, когда лондонские театры были закрыты из-за вспышки чумы, на гастроли в этот район прибыла труппа Шекспира. Сохранились записи о гонораре, полученном артистами за выступление в Кингс-Линне.

Деревянную сцену обнаружили под более поздними напольными покрытиями 1950-х годов и XVIII-XIX веков. Деревянные доски шириной почти 30 см и толщиной 15 см были скреплены не гвоздями, а деревянными колышками. Специалисты предположили, что пол укладывали корабельные мастера, и на его создание ушло около года.

Датировать пол удалось не только по средневековой технологии укладки, но и по древесным кольцам. Отдельные участки отнесли к 1417-1430 годам, сообщает The Guardian.

«Эксперты теперь с уверенностью говорят, что это те самые половицы, по которым мог бы ступать Шекспир», – подчеркнул попечитель Шекспировского фонда, актер-комик Тим Фитцхигэм.