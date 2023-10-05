В Англии нашли единственную сохранившуюся сцену времен Шекспира

Единственную сохранившуюся сцену времен Шекспира нашли в Англии
В ратуше Святого Георгия в Кингс-Линне (Норфолк, восток Англии) обнаружили единственную дошедшую до наших дней театральную сцену времен Шекспира. Ученые полагают, что по ней некогда ходил сам великий драматург.
Дубовые доски возрастом 600 лет нашли под слоями напольного покрытия во время реконструкции здания. Ратуша была построена в XV веке и сначала являлась местом религиозных собраний, но позднее превратилась в театральную площадку. В 1593 году, когда лондонские театры были закрыты из-за вспышки чумы, на гастроли в этот район прибыла труппа Шекспира. Сохранились записи о гонораре, полученном артистами за выступление в Кингс-Линне.
Деревянную сцену обнаружили под более поздними напольными покрытиями 1950-х годов и XVIII-XIX веков. Деревянные доски шириной почти 30 см и толщиной 15 см были скреплены не гвоздями, а деревянными колышками. Специалисты предположили, что пол укладывали корабельные мастера, и на его создание ушло около года.
Датировать пол удалось не только по средневековой технологии укладки, но и по древесным кольцам. Отдельные участки отнесли к 1417-1430 годам, сообщает The Guardian.
«Эксперты теперь с уверенностью говорят, что это те самые половицы, по которым мог бы ступать Шекспир», – подчеркнул попечитель Шекспировского фонда, актер-комик Тим Фитцхигэм.
Ранее сообщалось, что в Британии выставят на продажу единственный прижизненный портрет Шекспира. Работа датирована 1608 годом.