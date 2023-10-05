В Испании обнаружили окаменелости неизвестного вида динозавров

В Испании обнаружили окаменелости ранее неизвестного вида динозавров. Он жил 122 миллиона лет назад и принадлежал к группе завроподов – гигантских длинношеих травоядных существ.

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Виду присвоили научное название Garumbatitan morellensis. В месторождении Сан-Антонио-де-ла-Веспа сохранились останки трех особей. Ученые идентифицировали массивные позвонки, длинные кости ног и два почти полных набора костей стопы, что является чрезвычайно редкой находкой для зауроподов. Окаменелости датировали ранним меловым периодом (от 145 до 66 миллионов лет назад).

Исследования показали, что Garumbatitan morellensis относился к титанозаврам – самым массивным завроподам. Вес отдельных представителей мог превышать 70 тонн. Они также стали единственными представителями своей группы, кто дожил до падения астероида 66 миллионов лет назад.

Палеонтологи отметили, что ширина позвонков Garumbatitan morellensis превышала один метр, а бедренная кость достигала двух метров в длину. Судя по этим данным, он был среднего размера для титанозавров.

Ученые также пришли к выводу, что Garumbatitan morellensis, скорее всего, являлся ранним и примитивным видом своей группы. Изучение останков позволит лучше понять эволюцию крупнейших травоядных существ. Так, виды, найденные в Европе, демонстрируют сходство с находками из Азии, Северной Америки и даже Африки, сообщает Zoological Journal of the Linnean Society.

«Наши результаты свидетельствуют о существовании периодов расселения фауны между этими континентами», – отметили ученые.