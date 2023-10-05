В Израиле нашли захоронение куртизанки армии Македонского

Израильские археологи исследовали древнее погребение, где, по их мнению, находятся кремированные останки греческой куртизанки. Она могла сопровождать армию Александра Македонского в очередном походе.

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Женщина была похоронена около 2300 лет назад у дороги в Иерусалим. Среди артефактов оказалось богато украшенное бронзовое зеркало. Рядом с погребением не было никаких поселений, что и навело ученых на мысль, что перед ними – гетера, путешествовавшая вместе с военными.

«Наиболее вероятно, что это могила женщины греческого происхождения, которая сопровождала высокопоставленного члена эллинистической армии или правительства», – заявили исследователи.

Покровитель куртизанки, вероятно, участвовал в одной из военных кампаний Македонского или в войнах диадохов, которые разгорелись после смерти полководца между его наследниками.

Женщине на момент смерти было от 20 до 30 лет. Бронзовое зеркало (очень ценный предмет для той эпохи) было украшено узором из концентрических кругов. Это всего лишь второе зеркало такого типа, обнаруженное в Израиле на сегодняшний день. Также в погребении нашли железные гвозди. Таким артефактам приписывали магические свойства – считалось, что они защищают от сглаза и не позволяют умершему восстать из могилы.

Исследователи заявили, что намерены тщательно проанализировать бронзовое зеркало. Возможно, это позволит больше узнать о личности женщины и ее покровителя, сообщает Live Science.