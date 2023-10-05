У iPhone 15 Pro быстро выгорает экран

У некоторых пользователей iPhone 15 Pro проблема с выгоранием экрана проявляется уже через две недели использования. Об этом сообщает издание iPhones.ru.

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Портал пишет, что с дефектом матрицы столкнулся один из их авторов. За указанное выше время на экране его iPhone 15 Pro появилось остаточное изображение клавиатуры iOS. Его, как сообщается, видно под любым углом.

«Ничего не помогает, да и теперь не поможет: если дисплей выгорел, то он выгорел навсегда. И точка», – пишет iPhones.ru.

В iPhone 15 Pro используется 6,1-дюймовая LTPO Super Retina XDR OLED-матрица с частотой обновления до 120 Гц, разрешением 1179 на 2556 пикселей и яркостью подсветки до 2000 нит. Обычно пиксели таких дисплеев выгорают при долгом отображении статического изображения. Производители борются с этой проблемой, смещая изображения на несколько пикселей раз в некоторое время. Так как пиксели в современных экранах флагманов крайне малы, такое смещение остается незаметным для невооруженного глаза.