Discord перестанет поддерживать 32-битные ОС

Разработчики мессенджера Discord объявили, что в скором времени прекратят поддержку 32-битных операционных систем Windows. Это случится уже 1 декабря этого года.

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Для продолжения получения обновлений и поддержки вашего клиента Discord необходимо выполнить обновление до 64-разрядной версии операционной системы.

При этом создатели Discord отметили, что приложение на базовом уровне будет функционировать даже на 32-битных системах и после 1 декабря, но стабильная и комфортная работа не гарантируются.