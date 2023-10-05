Появились фото двух новых смартфонов Oppo

В прошлом месяце сертификация TENAA раскрыла два грядущих смартфона Oppo: A2x и A2m. Недавно же обе новинки вновь утекли, на этот раз в виде изображений.

© Ferra.ru

Автором утечки выступили наши коллеги из MSPoweruser, которые показали несколько цветовых вариантов новеньких A2x и A2m. Фото показывают, что оба устройства имеют схожий дизайн с плоскими краями и одной камерой на задней панели.

Единственное отличие между ними — это дизайн модуля камеры. A2X будет доступен в двух цветах: розовом и чёрном. В то же время A2M предлагается ещё и в жёлтом исполнении.

Оба телефона, по слухам, оснащены 6,56-дюймовой IPS-дисплеем с разрешением HD+ (720 x 1612 пикселей).

Gizmochina

Ожидается, что они будут работать на процессоре с частотой 2,2 ГГц, вероятно, от MediaTek. Ходят слухи, что устройства оснастят 8 или 12 ГБ оперативной памяти и 128 либо 256 ГБ внутреннего накопителя.