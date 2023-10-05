Горбатые киты могут использовать водоросли для мытья
Австралийские ученые заметили, что мигрирующие горбатые киты не прочь потереться боками о водоросли. Исследователи предположили, что когда кит катается в песчаном грунте, он удаляет с их помощью омертвевшие клетки кожи и паразитов.
При наблюдении за местами, где усатые киты контактируют с водорослями, было зафиксировано 163 случая, из которых 95 пришлось на горбатых китов, по два на серых и южных китов и один – на северного кита. Чаще всего «мылись» взрослые особи (53%).
Доктор Олаф Нейнеке из Университета Гриффина рассказал, что использование объектов китообразными было известно и ранее, этот вид способен взаимодействовать с окружающей средой путем сложного поведения. Но усатые киты, в том числе горбатые, реже используют предметы. Ученый считает, что они могут как играть с бурыми водорослями, так и заботиться о своей гигиене.
По мнению исследователя, выявление этого типа поведения важно для понимания предпочтений животных в среде обитания, говорится на сайте университета.
Ранее российские ученые нашли причину ярко выраженного «медицинского» запаха от мяса серых китов, которых вылавливают на Чукотке. Оказалось, что зловоние вызывает особенность рациона. Между тем австралийские ученые пришли к выводу, что горбатые киты стали более молчаливыми и реже привлекают самок песнями.