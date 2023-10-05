Горбатые киты могут использовать водоросли для мытья

Австралийские ученые заметили, что мигрирующие горбатые киты не прочь потереться боками о водоросли. Исследователи предположили, что когда кит катается в песчаном грунте, он удаляет с их помощью омертвевшие клетки кожи и паразитов.

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При наблюдении за местами, где усатые киты контактируют с водорослями, было зафиксировано 163 случая, из которых 95 пришлось на горбатых китов, по два на серых и южных китов и один – на северного кита. Чаще всего «мылись» взрослые особи (53%).

Доктор Олаф Нейнеке из Университета Гриффина рассказал, что использование объектов китообразными было известно и ранее, этот вид способен взаимодействовать с окружающей средой путем сложного поведения. Но усатые киты, в том числе горбатые, реже используют предметы. Ученый считает, что они могут как играть с бурыми водорослями, так и заботиться о своей гигиене.

По мнению исследователя, выявление этого типа поведения важно для понимания предпочтений животных в среде обитания, говорится на сайте университета.