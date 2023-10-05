Техника Xiaomi снова заработала в России после сбоя

«Умные» устройства Xiaomi в России и Белоруссии начали возвращаться к нормальной работе после масштабного сбоя в функционировании сервиса Mi Home. Об этом сообщает портал «Код Дурова».

Mi Home – это мобильное приложение для дистанционной настройки и управления «умной» техники Xiaomi. В ночь с четвертого на пятое октября в его работе случился масштабный сбой, из-за которого управлять пылесосами, лампочками, чайниками и другой электроникой китайского бренда можно было только вручную.

Проблема затронула пользователей из Москвы, Санкт-Петербурга, Уфы, Перми, Минска, Луганска и не только.

По данным портала «Код Дурова», работа сервиса начала восстанавливаться ближе к полудню пятого октября.