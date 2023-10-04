В России разработали систему социального рейтинга как в Китае

В Российском государственном социальном университете (РГСУ) разработали и уже начали тестировать систему социального рейтинга «Мы». Об этом сообщает издание «Афиша Daily».

Первыми пользователями тестовой версии программы стали студенты вуза. При регистрации каждый участник проходит анкетирование, в ходе которого отвечает на вопросы об образовании, наличии детей, источниках дохода, льготах, кредитной истории, судимости, наличии аккаунтов в социальных сетях, знании языков и не только.

«Афиша Daily» информирует, что изначально проект системы «Мы» был представлен РГСУ в 2022 году. Согласно опубликованному тогда докладу, итоговые данные будут представлены в форме двухкомпонентного скоринг-кода, определяющего социальный статус человека и его социальный уровень.

«Например 47–29. Социальный статус – отражение своего рода заслуг человека, а социальный уровень – оцифровка как бы его перспектив», – отмечено в докладе.