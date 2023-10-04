На интернет-форумах появились сообщения о том, что в России перестало работать оборудование китайской компании Xiaomi.

Как сообщают пользователи ресурса 4PDA, наблюдаются сбои в работе различных датчиков и "умной" техники. Технику, переставшую работать, объединяет то, что для работы ей необходимо соединение с серверами компании, расположенными в Китае.

"Сбросил, теперь не могу сконектить. Трабл с серваками заметил через 40 минут мытарств", - пишет ilnar3250.

"Такая же проблема с 360 2к :( походу сервера накрылись", - сообщил treycerok.

"У меня робот пылесос тоже отрубило. Не грузит карту и остаток расходников", - написал Student.

"К камерам действительно нет доступа несколько часов, но датчик температуры пока работает", - подтверждает проблемы с оборудованием Phonetastic.

При попытке зайти в личный кабинет пользователя на сайте компании по адресу https://account.xiaomi.com/ появляется сообщение о том, что страница недоступна.

В то же время, как убедился обозреватель "РГ", магазин приложений Xiaomi GetApps работает. Приложения скачиваются и обновляются.